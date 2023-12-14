Эксперты из Башкирии прокомментировали основные заявления Владимира Путина

Россия не может существовать без суверенитета. Это главный посыл прямой линии Владимира Путина. Такую магистральную цель развития страны выделили эксперты. Россия имеет достаточный суверенитет не только для противостояния внешним угрозам, но и для развития, для движения вперед.
Это доказывает рост валового продукта на 3,5%, что помогло отыграть небольшое падение прошлого года. Инфляция вышла за целевой показатель, но тем не менее в 2024 году её приведут к заданному значению. Констатирован и рост промышленного производства на 4%. Увеличилась прибыль предприятий, выросла зарплата и реально располагаемые доходы. Ещё один значимый показатель – беспрецедентно низкий уровень показателя безработицы.
И в этом плане важную роль играет Республика Башкортостан, отмечают эксперты. Регион активно развивает международное сотрудничество, придерживается продуманного инвестиционного курса, наблюдается промышленное производство.
Президент России поблагодарил жителей страны за поддержку участников СВО. Бойцов обеспечивают всем необходимым, но помощь соотечественников от себя греет участников. Активно поддерживает бойцов и Башкортостан. Из республики в зону СВО доставлен 101 гумконвой. Ветеранов специальной военной операции будут активно задействовать в воспитании подрастающего поколения.