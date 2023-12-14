Эксперты из Башкирии прокомментировали основные заявления Владимира Путина

Россия не может существовать без суверенитета. Это главный посыл прямой линии Владимира Путина. Такую магистральную цель развития страны выделили эксперты. Россия имеет достаточный суверенитет не только для противостояния внешним угрозам, но и для развития, для движения вперед.

 Это доказывает рост валового продукта на 3,5%, что помогло отыграть небольшое падение прошлого года. Инфляция вышла за целевой показатель, но тем не менее в 2024 году её приведут к заданному значению. Констатирован и рост промышленного производства на 4%. Увеличилась прибыль предприятий, выросла зарплата и реально располагаемые доходы. Ещё один значимый показатель – беспрецедентно низкий уровень показателя безработицы.

Прямая линия с Президентом началась именно с вопросов социально-экономического развития. Перед собой держал таблицу с цифрами – это говорит о том, что социально-экономическое развитие под его контролем – первое. Второе – эти вопросы его волнуют. Третье – он владеет этими вопросами и в цифрах оперирует тем, что происходит в экономике нашей страны.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук

И в этом плане важную роль играет Республика Башкортостан, отмечают эксперты. Регион активно развивает международное сотрудничество, придерживается продуманного инвестиционного курса, наблюдается промышленное производство.

По целому ряду показателей Башкортостан опережает средние российские показатели. У нас выше, чем в среднем по России, рост промышленного производства. У нас достаточно динамично растут инвестиции, в основном капитал, то есть хочу отметить то, что Башкортостан по целому ряду показателей находится в лидерах не только в Приволжском федеральном округе, но и в масштабах Российской Федерации.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, проректор УУНиТ
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Президент России поблагодарил жителей страны за поддержку участников СВО. Бойцов обеспечивают всем необходимым, но помощь соотечественников от себя греет участников. Активно поддерживает бойцов и Башкортостан. Из республики в зону СВО доставлен 101 гумконвой. Ветеранов специальной военной операции будут активно задействовать в воспитании подрастающего поколения.

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От нашей республики уже ушло более 100 гуманитарных конвоев. У нас плетут маскировочные сети, у нас делают окопные свечи, у нас собирают индивидуальные посылки, которые отправляют в зону СВО. Это нас сплачивает и делает нас сильнее.

Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания
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