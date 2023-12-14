В Уфе прошло заседание, посвящённое 30-летию Конституции

30 лет со дня принятия Конституции России и Конституции Башкортостана. В доме Госсобрания сегодня прошло заседание, посвящённое этому событию. Конституция – основной закон государства. Он обеспечивает соблюдение прав и законных интересов жителей республики. Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, поздравил граждан Башкортостана с юбилеем главных документов, вручил госнаграды и поблагодарил парламентариев за эффективную работу.

Здесь открыта выставка. Есть уникальные экземпляры, например, 1918 года. Подобные архивные издания сохранились в одном, максимум в двух экземплярах. На витрине и работы основоположника юридической науки в России Михаила Сперанского. Здесь же Конституция, дольше всех просуществовавшая неизменно – чуть более 40 лет.

Это издание перевели на башкирский язык. И ещё в нём впервые написали о том, что РСФСР может выйти из состава СССР.

Флюр Сибагатов, заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди

Выступая перед депутатами, Радий Хабиров отметил, что принятие Конституции было судьбоносным событием в новейшей истории Отечества. Глава республики напомнил, что на протяжении многих лет Башкортостан – лидер среди регионов страны по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Радий Хабиров выделил несколько ключевых направлений по дальнейшей конституционной деятельности.

В сегодняшних непростых, быстро меняющихся условиях важно продолжать надёжно стоять на страже основ конституционного строя, укреплять общественное согласие, поддерживать в республике институты гражданского общества. Все наши стратегические планы и инициативы по развитию республики на ближайшую перспективу до 2030 года должны быть разработаны и реализованы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Третье – законодательная база страны постоянно совершенствуется, это очень динамичный процесс. Депутатам Курултая нужно оперативно реагировать на эти новации и совершенствовать региональное законодательство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошло заседание, посвящённое 30-летию Конституции

Высший нормативно-правовой акт России – Конституция – был принят 12 декабря 1993 года. Основой документ Башкортостана – через 12 дней того же года.

БАШКОРТТАР-БСТ

С этого момента начинается наша история как федеративного государства.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Конституция Башкортостана – уникальный документ: над ним работали лучшие юристы республики и страны. Его депутаты называют эталоном для других субъектов, которые принимали закон как основу федеративного государства.

Депутаты наши первые – великие люди. Они заложили фундамент спокойствия, уверенного развития институтов нашего общества. Этот праздник – гордость для нас.

Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Документ является основой всей правовой системы страны и определяет смысл и содержание других законов. Время не стоит на месте, и Конституция тоже менялась. Значимым депутаты отмечают обновление, которое было три года назад.

Конституция возымела статус преимущественной перед международными договоренностями.

Владимир Нагорный, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Радий Хабиров выразил благодарность предшественникам, разработавшим законодательство современного Башкортостана. Поблагодарил и нынешних парламентариев за эффективную работу и вручил государственные награды республики.

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