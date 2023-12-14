В Уфе прошло заседание, посвящённое 30-летию Конституции

30 лет со дня принятия Конституции России и Конституции Башкортостана. В доме Госсобрания сегодня прошло заседание, посвящённое этому событию. Конституция – основной закон государства. Он обеспечивает соблюдение прав и законных интересов жителей республики. Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, поздравил граждан Башкортостана с юбилеем главных документов, вручил госнаграды и поблагодарил парламентариев за эффективную работу.

Здесь открыта выставка. Есть уникальные экземпляры, например, 1918 года. Подобные архивные издания сохранились в одном, максимум в двух экземплярах. На витрине и работы основоположника юридической науки в России Михаила Сперанского. Здесь же Конституция, дольше всех просуществовавшая неизменно – чуть более 40 лет.

Это издание перевели на башкирский язык. И ещё в нём впервые написали о том, что РСФСР может выйти из состава СССР. Флюр Сибагатов, заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди

Выступая перед депутатами, Радий Хабиров отметил, что принятие Конституции было судьбоносным событием в новейшей истории Отечества. Глава республики напомнил, что на протяжении многих лет Башкортостан – лидер среди регионов страны по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Радий Хабиров выделил несколько ключевых направлений по дальнейшей конституционной деятельности.

В сегодняшних непростых, быстро меняющихся условиях важно продолжать надёжно стоять на страже основ конституционного строя, укреплять общественное согласие, поддерживать в республике институты гражданского общества. Все наши стратегические планы и инициативы по развитию республики на ближайшую перспективу до 2030 года должны быть разработаны и реализованы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Третье – законодательная база страны постоянно совершенствуется, это очень динамичный процесс. Депутатам Курултая нужно оперативно реагировать на эти новации и совершенствовать региональное законодательство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высший нормативно-правовой акт России – Конституция – был принят 12 декабря 1993 года. Основой документ Башкортостана – через 12 дней того же года.

С этого момента начинается наша история как федеративного государства. Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Конституция Башкортостана – уникальный документ: над ним работали лучшие юристы республики и страны. Его депутаты называют эталоном для других субъектов, которые принимали закон как основу федеративного государства.

Депутаты наши первые – великие люди. Они заложили фундамент спокойствия, уверенного развития институтов нашего общества. Этот праздник – гордость для нас. Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Документ является основой всей правовой системы страны и определяет смысл и содержание других законов. Время не стоит на месте, и Конституция тоже менялась. Значимым депутаты отмечают обновление, которое было три года назад.

Конституция возымела статус преимущественной перед международными договоренностями. Владимир Нагорный, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан