В Уфе прошло заседание, посвящённое 30-летию Конституции

30 лет со дня принятия Конституции России и Конституции Башкортостана. В доме Госсобрания сегодня прошло заседание, посвящённое этому событию. Конституция – основной закон государства. Он обеспечивает соблюдение прав и законных интересов жителей республики. Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, поздравил граждан Башкортостана с юбилеем главных документов, вручил госнаграды и поблагодарил парламентариев за эффективную работу.
Здесь открыта выставка. Есть уникальные экземпляры, например, 1918 года. Подобные архивные издания сохранились в одном, максимум в двух экземплярах. На витрине и работы основоположника юридической науки в России Михаила Сперанского. Здесь же Конституция, дольше всех просуществовавшая неизменно – чуть более 40 лет.
Выступая перед депутатами, Радий Хабиров отметил, что принятие Конституции было судьбоносным событием в новейшей истории Отечества. Глава республики напомнил, что на протяжении многих лет Башкортостан – лидер среди регионов страны по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Радий Хабиров выделил несколько ключевых направлений по дальнейшей конституционной деятельности.
Высший нормативно-правовой акт России – Конституция – был принят 12 декабря 1993 года. Основой документ Башкортостана – через 12 дней того же года.
Конституция Башкортостана – уникальный документ: над ним работали лучшие юристы республики и страны. Его депутаты называют эталоном для других субъектов, которые принимали закон как основу федеративного государства.
Документ является основой всей правовой системы страны и определяет смысл и содержание других законов. Время не стоит на месте, и Конституция тоже менялась. Значимым депутаты отмечают обновление, которое было три года назад.
Радий Хабиров выразил благодарность предшественникам, разработавшим законодательство современного Башкортостана. Поблагодарил и нынешних парламентариев за эффективную работу и вручил государственные награды республики.