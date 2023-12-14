В Госсобрании Башкирии утвердили бюджет республики на ближайшие три года

Сегодня парламентарии республики приняли бюджет Башкирии на ближайшую трёхлетку. Главный финансовый документ региона утвердили на четвёртом пленарном заседании Госсобрания. Всего в повестке было более 40 вопросов. Закон о бюджете – один из важных. Общий объём безвозмездных поступлений в следующем году оценивается суммой более 71 млрд рублей, что на 400 млн превышает первоначальный прогноз.
Общая динамика положительная: по многим позициям республика смогла отстоять свои позиции по объёму трансфертов. Их будет больше, чем планировалось изначально, отметила заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Лира Игтисамова.