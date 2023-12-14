В Госсобрании Башкирии утвердили бюджет республики на ближайшие три года

Сегодня парламентарии республики приняли бюджет Башкирии на ближайшую трёхлетку. Главный финансовый документ региона утвердили на четвёртом пленарном заседании Госсобрания. Всего в повестке было более 40 вопросов. Закон о бюджете – один из важных. Общий объём безвозмездных поступлений в следующем году оценивается суммой более 71 млрд рублей, что на 400 млн превышает первоначальный прогноз.

Общая динамика положительная: по многим позициям республика смогла отстоять свои позиции по объёму трансфертов. Их будет больше, чем планировалось изначально, отметила заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Лира Игтисамова.

Бюджет у нас составляет по доходам 291 млрд рублей, по расходам – 301 млрд рублей, дефицит – 10 млрд рублей. Наш бюджет сохраняет свою социальную направленность, конечно же, много будет уделено поддержке наших семей, в том числе семей участников специальной военной операции. Будет продолжаться инфраструктурное развитие республики. Значительно большие проекты у нас сейчас реализуются, привлекаются значительные ассигнования из федерального бюджета.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан
Уфимская волна
Пенальти