В Госсобрании Башкирии утвердили бюджет республики на ближайшие три года

Бюджет у нас составляет по доходам 291 млрд рублей, по расходам – 301 млрд рублей, дефицит – 10 млрд рублей. Наш бюджет сохраняет свою социальную направленность, конечно же, много будет уделено поддержке наших семей, в том числе семей участников специальной военной операции. Будет продолжаться инфраструктурное развитие республики. Значительно большие проекты у нас сейчас реализуются, привлекаются значительные ассигнования из федерального бюджета.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан