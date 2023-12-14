В Башкирии пятый год подряд отмечают День башкирского языка

Сегодня в Башкортостане отмечается День башкирского языка. Более полутора миллионов человек в мире являются носителями этого языка. Дату утвердили указом главы региона Радия Хабирова в 2019 году. 14 декабря выбрано неслучайно – это день рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

Уже пятый год подряд День башкирского языка начинают отмечать у памятника Мифтахетдину Акмулле, установленного возле Башгоспедуниверситета, который носит имя просветителя. Своим творчеством он оказал серьёзное влияние на развитие образования и национальной литературы Башкортостана. Радий Хабиров и приглашённые гости возложили цветы к скульптуре поэта.

Об одном из подарков на День башкирского языка глава республики рассказал в своих социальных сетях. Победители ежегодного конкурса грантов на сохранение и развитие языков народов Башкортостана изобрели умную колонку «Хомай». Гаджет способен общаться с пользователями на русском и башкирском, переводить слова и предложения и делает процесс обучения интересным и увлекательным.

Урок на звонок ещё не прозвенел, а лицеистам прямо на входе предлагают пройти тест на знание башкирского языка. За правильный ответ вместо оценки – сладкий подарок. Конфеты, кстати, быстро закончились. Ученики без ошибок ответили почти на все вопросы.

В башкирском лицее №2 имени Гали Ибрагимова учатся дети разных национальностей. Однако они с удовольствием изучают второй государственный язык республики. Учителя стараются объяснять правила в доходчивой игровой форме. И это приносит результат. Особые требования разве что к шаймуратовскому классу, но и тут ребята справляются, помогают друг другу.

День башкирского языка – особый праздник не только для учеников, но и учителей. Педагоги готовятся к нему с душой, уделяя внимание не только творческому процессу, но и национальному колориту.

А чтобы и завтра дети смогли изучать свой родной башкирский язык, учёные уже сегодня работают над его сохранением и развитием. В Институте истории, языка и литературы Российской академии наук разрабатывают новые направления изучения башкирского языка.

В День башкирского языка подвели итоги республиканского конкурса «Остаз», посвящённого Году педагога и наставника и Году полезных дел для малой родины. Учителя со всего региона приехали в Уфу, чтобы и себя показать, и на других посмотреть, но конкуренции не было. Коллеги активно поддерживали друг друга.