В Уфе пройдёт второй этап Кубка Содружества по биатлону

Уже завтра Уфа станет центром биатлона на ближайшие три дня. Наша столица принимает второй этап Кубка Содружества по биатлону. В пятницу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин, в субботу – гонки преследования, а в воскресенье – два масс-старта. Подготовка уфимского спорткомплекса «Биатлон» к соревнованиям была непростой – вмешался капитальный ремонт всего сооружения, а также морозы и проблемы со снегом.