В Уфе пройдёт второй этап Кубка Содружества по биатлону

Уже завтра Уфа станет центром биатлона на ближайшие три дня. Наша столица принимает второй этап Кубка Содружества по биатлону. В пятницу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин, в субботу – гонки преследования, а в воскресенье – два масс-старта. Подготовка уфимского спорткомплекса «Биатлон» к соревнованиям была непростой – вмешался капитальный ремонт всего сооружения, а также морозы и проблемы со снегом.

У нас пошёл минус, горнолыжка была не настреляна, у нас работали пушки, настреливали снег, и развозили всё КамАЗами.

Виктор Никитин, директор спорткомплекса «Биатлон»

Я здесь с первого дня, прекрасно понимаю, очень холодно, снега не так достаточно, мы вместе с организаторами не боимся трудностей, работа была в тяжелейших условиях, думаю, соревнования пройдут на отлично.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России

Прошлый этап в Тюмени биатлонисты пропустили из-за аномальных морозов. Сегодня же в преддверии второго этапа провели пролог в виде дуэльной стрельбы. Восемь мужчин и восемь женщин, разбитые на пары, соревновались друг против друга по олимпийской системе. Сильнейшей у женщин стала Любовь Калинина из Татарстана, а у мужчин победу праздновал уфимец Антон Бабиков. Ещё один представитель Башкортостана, между прочим, лидер общего зачёта, Эдуард Латыпов в прологе остался четвёртым.

Сложно оценить физическую форму. Одно дело – просто тренироваться, другое – выворачиваться наизнанку, показывать скорости. Завтра увидим, кто притормозился морозами, а кто сохранил боевую готовность.

Антон Бабиков, чемпион мира по биатлону
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