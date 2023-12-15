В Уфе пройдёт второй этап Кубка Содружества по биатлону

Уже завтра Уфа станет центром биатлона на ближайшие три дня. Наша столица принимает второй этап Кубка Содружества по биатлону. В пятницу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин, в субботу – гонки преследования, а в воскресенье – два масс-старта. Подготовка уфимского спорткомплекса «Биатлон» к соревнованиям была непростой – вмешался капитальный ремонт всего сооружения, а также морозы и проблемы со снегом.
Прошлый этап в Тюмени биатлонисты пропустили из-за аномальных морозов. Сегодня же в преддверии второго этапа провели пролог в виде дуэльной стрельбы. Восемь мужчин и восемь женщин, разбитые на пары, соревновались друг против друга по олимпийской системе. Сильнейшей у женщин стала Любовь Калинина из Татарстана, а у мужчин победу праздновал уфимец Антон Бабиков. Ещё один представитель Башкортостана, между прочим, лидер общего зачёта, Эдуард Латыпов в прологе остался четвёртым.