Под Уфой после пожара обнаружены тела двух погибших

Во время тушения пожара в селе Чесноковка Уфимского района пожарные обнаружили тела двух неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в начале второго часа ночи. Пламенем был полностью охвачен бревенчатый дом по улице Д. Бедного.

На тушение было подано три ствола. Пожар на площади 70 квадратных метров удалось локализовать в течение получаса. Спустя еще 20 минут было ликвидировано открытое горение.

Уточняется, что во время разбора завалов пожара были обнаружены теля двух погибших. В настоящее время устанавливаются их личности.