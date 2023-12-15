В природном парке «Иремель» завершена маркировка туристической тропы

Туристическая тропа в природном парке «Иремель» получила разметку. Об этом сообщили в администрации парка.

По словам сотрудников этой охраняемой территории, туристы приезжают сюда круглый год: все хотят покорять горы, и в первую очередь Иремель. Однако из-за погоды неопытные путешественники могут заблудиться.

Для этого каждый год сотрудники парка маркируют туристическую тропу со стороны пропускного пункта Тюлюк. Таким образом, туристы получают возможность безопасно добраться до вершины.