В природном парке «Иремель» завершена маркировка туристической тропы

Туристическая тропа в природном парке «Иремель» получила разметку. Об этом сообщили в администрации парка.

Фото №1 - В природном парке «Иремель» завершена маркировка туристической тропы

По словам сотрудников этой охраняемой территории, туристы приезжают сюда круглый год: все хотят покорять горы, и в первую очередь Иремель. Однако из-за погоды неопытные путешественники могут заблудиться.

Для этого каждый год сотрудники парка маркируют туристическую тропу со стороны пропускного пункта Тюлюк. Таким образом, туристы получают возможность безопасно добраться до вершины.   

Фото: природный парк «Иремель»

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