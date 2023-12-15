В Башкирии водитель катался с поддельными правами жительницы Воронежа

Очередной факт использования поддельного удостоверения выявили госавтоинспекторы в Кармаскалинском районе Башкирии, рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-211440 для проверки документов. За рулем находился водитель, 2002 года рождения. Водительское удостоверение проверили по информационной базе Госавтоинспекции. После чего выяснилось, что права принадлежали его ровеснице, проживающей в Воронежской области.
По совам водителя, водительское удостоверение он никогда не получал из-за того, что несколько раз пытался сдать теорию, но каждый раз безуспешно. Тогда он решил права купить: заказал в интернете за 35 тысяч рублей.
В отношении парня составлен административный материал. По факту подделки документов его доставили в участок для дальнейшего разбирательства.
Автомобиль помещен на специализированную автостоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова