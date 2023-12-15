В Башкирии водитель катался с поддельными правами жительницы Воронежа

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-211440 для проверки документов. За рулем находился водитель, 2002 года рождения. Водительское удостоверение проверили по информационной базе Госавтоинспекции. После чего выяснилось, что права принадлежали его ровеснице, проживающей в Воронежской области.

По совам водителя, водительское удостоверение он никогда не получал из-за того, что несколько раз пытался сдать теорию, но каждый раз безуспешно. Тогда он решил права купить: заказал в интернете за 35 тысяч рублей.