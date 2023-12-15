На Солнце зафиксирована самая сильная за последние шесть лет вспышка

Накануне, примерно в 20:00 по московскому времени, специалисты зафиксировали сильную вспышку на Солнце. Об этом информирует центр «Фобос».
Ее интенсивность – Х2,8 балла. По мнению экспертов, это самая мощная солнечная вспышка с начала текущего года. До этой даты самая сильная вспышка произошла 17 февраля. Ее интенсивность составила Х2,2 балла.
Уточняется, что последний раз вспышки подобной силы на солнце были зафиксированы в 2017 году.
Синоптики отмечают, что зачастую такие вспышки становятся предвестниками магнитных бурь. По их данным, ближайшая магнитная буря ожидается уже завтра, 16 декабря.