В Уфе подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена»

На этом конкурсе молодые люди независимо от региона проживания и социального статуса могут проявить свои способности. В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки умения работать в команде, поиска нестандартных решений в сложных ситуациях, развитию творческого мышления.