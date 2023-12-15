Микоплазменная пневмония в Башкирии не обнаружена

Пневмония, которая поражает группами, не обнаружена в Башкортостане. В нескольких регионах России тем временем уходят на карантин целые классы. Инфекция поражает в первую очередь детей, а также взрослых с ослабленным иммунитетом.

Первые вспышки фиксировались в Китае. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём и поначалу её легко спутать с простудой. Первые симптомы схожи с ОРВИ: поднимается температура, появляется насморк, боль в горле и кашель.