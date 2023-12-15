В Уфе показали, как прогревают автобусы «Башавтотранса» перед выпуском на линию

В «Башавтотрансе» в морозы автобусы прогревают ночью перед выпуском на линию. В этом убедилась съемочная группа телеканала БСТ, заехав на одно из автотранспортных предприятий. Зимой общественный транспорт подвергается особым испытаниям. В лютые морозы двигатели и оборудование автобусов, как и у любой другой техники, могут отказать и замерзать.

Ежедневно после рабочего дня в гараже специалисты осматривают механизмы машин. Чаще всего в морозы возникают проблемы с пневматической и гидравлической системами автобуса, а также с механизмами дверей. В специальном гараже машины прогревают, следят за тем, чтобы мотор исправно работал.