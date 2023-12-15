На выставке «Россия» в Москве Башкирия запустила акцию «Инвестируй в мечту»

На международной выставке-форуме в Москве запустили предновогоднюю акцию «Инвестируй в мечту». Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана проводит на стенде республики пятидневную акцию. Ее цель – поиск уникальных бизнес-идей, которые можно будет реализовать в регионе.

Каждый получает возможность рассказать или обсудить со специалистами запуск своего бизнес-проекта или идеи. А для реализации инвестмечты предложение размещают на импровизированной елке, один из выбранных случайным образом проектов будет поддержан в Башкортостане.