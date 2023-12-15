Политологи Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина

14 декабря состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным». Более четырёх часов в прямом эфире Президент России отвечал на животрепещущие вопросы граждан и журналистов.
Политологи Башкирии прокомментировали прямую линию Президента и назвали главные темы обсуждения.
Стоит отметить, что журналисты выдавали общерегиональные проблемы или проблемы целых социальных групп, а не говорили о том, что интересует только их, выступив трансляторами общественности.Кирилл Фадеев, кандидат политических наук
Подняли темы, которые станут краеугольным камнем избирательной кампании действующего президента. Это СВО, поддержка мобилизованных и членов их семей и, конечно же, вопросы социально-экономического развития.Николай Евдокимов, политолог
В Башкирии структура экономического роста больше ориентирована на потребительские нужды людей, благодаря чему и рост цен на куриное мясо и столовые яйца не такой высокий, как в других регионах, при этом ряд экономических показателей даже превышает среднероссийский уровень.Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук
По окончании прямой линии будет сформирована база обращений, по которым необходимо срочно найти решения. По вопросам жителей нашей республики будем обращаться в органы власти, в прокуратуру, другие надзорные органы.Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома Народного фронта
Глава Башкирии тоже неоднократно говорил, что предстоит серьезно заниматься адаптацией военнослужащих к мирной жизни. Мы видим, что наши ребята становятся депутатами, те, кто получили серьезные ранения, трудоустраиваются инструкторами в военкоматах. К судьбе каждого военнослужащего мы очень внимательны, рассматриваем ее буквально под микроскопом. Думаю, в будущем эти люди станут опорой нашей республики и страны.Валентин Солодовник, советник Главы РБ по вопросам патриотического воспитания
За 6 месяцев нашей работы в филиал обратились более 9 тыс. человек, поступило более 14 тыс. обращений. Из них более 13 тыс. – решены. Основные вопросы – это назначение мер поддержки; получение удостоверения ветерана боевых действий; юридическая и медицинская помощь; федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции.Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии
В период турбореальности, когда одно крупное резонансное событие (пандемия коронавируса) сменяется другим (СВО), люди начинают тяготеть к опоре, источнику силы, где могут найти защиту. И такой опорой становятся органы власти. Именно поэтому прямая линия имела огромный терапевтический эффект: это срез того круга проблем, которые волнуют наших граждан прямо сейчас.Александр Кобыскан, политолог
Прямая линия с Президентом началась с вопросов социально-экономического развития. Перед собой он держал таблицу с цифрами – это говорит о том, что социально-экономическое развитие под его контролем – первое. Второе – эти вопросы его волнуют. Третье – он владеет этими вопросами и в цифрах оперирует тем, что происходит в экономике нашей страны.Рустем Ахунов, доктор экономических наук
В Башкирии много сил уделяется развитию здравоохранения, в том числе первичного звена. Только в этом году в республике установили 84 ФАПа. Поручение Президента по улучшению социальных условий, а именно, повышение подъёмных программы «Земский доктор» позволит больше привлечь в сельскую местность специалистов среднего звена и выпускников медицинских вузов, тем самым решить кадровый вопрос.Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета