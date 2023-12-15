Политологи Башкирии прокомментировали прямую линию Владимира Путина

Прямая линия с Президентом началась с вопросов социально-экономического развития. Перед собой он держал таблицу с цифрами – это говорит о том, что социально-экономическое развитие под его контролем – первое. Второе – эти вопросы его волнуют. Третье – он владеет этими вопросами и в цифрах оперирует тем, что происходит в экономике нашей страны.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук