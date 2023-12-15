В Уфе зафиксировали превышение показателей сброса загрязняющих веществ

Компанию «Уфаводоканал» проверили на исполнение природоохранного законодательства. Результатами расследования поделилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Фото №1 - В Уфе зафиксировали превышение показателей сброса загрязняющих веществ

Предприятие оказывает услуги по централизованному водоотведению в Уфе, после очищает воду и сбрасывает в реку Белую. Было установлено, что в воду сбрасывались повышенные показатели загрязняющих веществ.

Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением, чтобы компания обеспечила надлежащую очистку сточных вод. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

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