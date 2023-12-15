Воин из Башкирии борется с нацизмом на Донбассе

Житель Октябрьского ушел в зону СВО во время частичной мобилизации, рассказывает корреспондент издания «Октябрьский нефтяник» Надежда Переведенцева.

Уже больше года боец с позывным «Чечен» служит корректировщиком артиллерийского огня на Запорожском направлении – находится в самом пекле. Он рассказал о том, как устроен солдатский быт, и чем живут наши ребята на передовой.

По словам мужчины, в блиндаже есть все необходимое и обустройство вполне сносное: печка-буржуйка, холодильник, телевизор, микроволновка, топчаны-кровати. Сетует только на огромное количество мышей, которые уничтожают все подряд: сигареты, одежду, еду. Бороться с грызунами помогает всеобщий любимец – кот по кличке Черный.

А еще для тех, кто воюет «за ленточкой» очень важно получать поддержку от родных и даже совсем незнакомых людей. К примеру, сослуживцы «Чечена» с удовольствием читают письма школьников, вешают их на стенах блиндажа. И все они очень ждут посылок из дома.

Супруга добровольца Марина часто отправляет посылки мужу, заранее уточнив, что ему необходимо: теплые вещи, домашние заготовки, сушеное мясо, постельное белье, витамины. И, конечно, фотографии детей: 8‐летнего сына и 14‐летней дочки.

По словам Марины, она старается не думать о том, как там муж, что с ним. Говорит, что с такими мыслями можно сойти с ума. Отвлекаться помогает ежедневный быт: детей – в школу, сама – на работу. Она терпит. Терпит ради мира на Донбассе, ради мужа, которого вся семья ждет домой живым.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.