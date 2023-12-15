В Уфе реализуется проект трудоустройства людей с ментальными нарушениями

Это стало возможно благодаря соглашению между Минтруда республики и компанией «Полиэф», которое заключили на всероссийском форуме «Ломая барьеры». В новом центре полезной дневной занятости инвалидов, в трудовых мастерских будут заняты 60 взрослых инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Родственники, осуществляющие за ними уход, также смогут получить помощь в трудоустройстве.