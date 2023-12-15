В Уфу приедет поезд Деда Мороза

19 декабря в 15:30 на железнодорожный вокзал станции Уфы прибудет новогодний поезд. За 30 минут до прибытия для юных гостей и их родителей будет организована развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Она позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. После прибытия поезда Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поздравить всех собравшихся с Новым годом.