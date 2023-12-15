В Уфу приедет поезд Деда Мороза

В Уфу приедет сказочный поезд Деда Мороза. Об этом рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги-филиала РЖД.
19 декабря в 15:30 на железнодорожный вокзал станции Уфы прибудет новогодний поезд. За 30 минут до прибытия для юных гостей и их родителей будет организована развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Она позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. После прибытия поезда Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поздравить всех собравшихся с Новым годом.
Во время стоянки праздничного состава все желающие смогут сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, посетить вагон-лавку с северными сувенирами и вагоны-рестораны с блюдами северной кухни. Для гостей праздника будет организована бесплатная концертная и анимационная программа на втором этаже здания железнодорожного вокзала, которая продлится с 16:00 до 21:30.