В Уфе задержали парня, который нападал на женщин

В Уфе задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений случайным прохожим. Об этом сообщили в МВД республики.

14 декабря в полицию столицы обратилась 25-летняя девушка, которая сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил её по лицу. Вскоре в полицию поступило ещё два подобных сообщения от 30-летней женщины и школьницы, которые стали жертвами неизвестного мужчины на той же улице.