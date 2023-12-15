В Уфе задержали парня, который нападал на женщин

В Уфе задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений случайным прохожим. Об этом сообщили в МВД республики.
14 декабря в полицию столицы обратилась 25-летняя девушка, которая сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил её по лицу. Вскоре в полицию поступило ещё два подобных сообщения от 30-летней женщины и школьницы, которые стали жертвами неизвестного мужчины на той же улице.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они заметили молодого человека, похожего на описанного дебошира. Его задержали и доставили в отделение полиции. Хулиганом оказался 21-летний местный ранее судимый житель. В момент задержания он находился в неадекватном состоянии. Расследование произошедшего продолжается.