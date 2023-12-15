Дуб и талисман: воин из Башкирии рассказал о том, что оберегает его от гибели

Его позывной «Тохн», ему всего 29. А от гибели его оберегают дуб и талисман – маленький плюшевый мишка, подаренный пятилетним сыном перед тем, как мужчина отправился на фронт. Подробности нам рассказала корреспондент бирского издания «Победа» Ольга Тимофеева.

В мае этого года «Тохн» подписал контракт с Минобороны страны сроком на два года.

Почему пошел добровольцем? Большинство моих знакомых ребят уже там. А я дома должен находиться? Неправильно это. Должна быть от меня какая-то польза Родине. Не хочу, чтобы близкие в новостях видели плохое. Не хочу, чтобы сын рос во время войны, видел злобу и ненависть по отношению к российским солдатам. Боец СВО, позывной «Тохн»

На передовой парень командует зенитным подразделением. В их задачи входит уничтожение БПЛА и огневая поддержка танков. Наши военнослужащие находятся под прямым огнем противника и успешно отражают атаку и натиск врага.

«Тохн» рассказал о том, как его несколько раз спас от гибели дуб. Первый раз, когда он решил между боями согреть воду для кружки чая. Только заварил, а в дерево рядом попадает польская мина. Следующий раз – хлопнула кассета: взорвалась прямо в воздухе. Осколки в дерево прилетели, а боец остался жив, и называет этот дуб святым.

Прадед и прабабушка бойца в Великую Отечественную освобождали мир от фашизма. Теперь вот и «Тохн» на Донбассе воюет против нацистов.

Наши прадеды боролись с фашизмом, и мы воюем с нацистами. Нацисты хотят избавиться от России. Но у них ничего не получится. Они тогда нас прогнуть не смогли и сейчас не смогут. Победа будет за нами. 9 мая мы сделаем вторую победу. По крайней мере, приложим для этого все усилия. Боец СВО, позывной «Тохн»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.