Радий Хабиров поблагодарил жителей деревни Туркменево, помогающих бойцам СВО

Сегодня Глава Башкирии побывал с рабочей поездкой в Баймакском районе республики. Она началась с осмотра сельского дома культуры деревни 1-е Туркменево, где в рамках национального проекта «Культура» сделан капитальный ремонт: заменена кровля здания, установлены новые окна и двери, проведены работы по электроснабжению и вентиляции, приобретены кресла для зрительного зала, компьютеры и оргтехника, пошиты сценические костюмы.

В здании дома культуры расположен музей народного и заслуженного артиста БАССР, заслуженного работника культуры РСФСР, певца, кураиста, собирателя фольклора, педагога Гаты Сулейманова. В нем представлены его личные вещи и музыкальные инструменты. В других залах – экспонаты материальной культуры местного населения.

В музее руководителю республики подарили книгу о курае, которую когда-то написал Гата Сулейманов. Местные жители поблагодарили Радия Хабирова за проведенный ремонт клуба и школы.

Также лидер Башкирии посетил швейную мастерскую, где местные жительницы шьют одежду для участников спецоперации. Во время одной из таких поездок сельчанки попросили его оказать содействие в приобретении новых швейных машинок. Тогда Глава республики дал необходимые поручения.

Вы занимаетесь очень нужным делом, ваша помощь очень важна для наших ребят, которые всегда с благодарностью принимают все, что отправляют жители республики. Спасибо вам за ваш труд! Радий Хабиров, Глава Башкирии