В Уфе врачи спасли женщину с высоким риском летального исхода

Женщина внезапно почувствовала себя плохо: появились давящие боли за грудиной и выраженная одышка. В 13:00 она вызвала «скорую», и уже через 42 минуты 63-летняя пациентка находилась на операционном столе в рентгенхирургическом отделении ГКБ №18.

Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Во время обследования специалисты обнаружили у нее тромбоз ствола левой коронарной артерии, которая снабжает кровью значительную часть сердца. Это довольно редкий случай: вероятность его возникновения составляет 0,01–0,7%. В данном случае высок риск внезапной смерти.

Бригада врачей вживила в сердце пожилой пациентки два стента, благодаря чему удалось восстановить кровоснабжение. Сейчас она продолжает лечение в стационаре под наблюдением медиков.