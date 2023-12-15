В Уфе прошло заседание по организации летнего отдыха в 2024 году

В этом году на организацию детского отдыха в Башкортостане из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 2 млрд рублей. Сегодня в Уфе прошло заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха в 2024 году.
За период прошлых летних каникул в различных формах отдыха и оздоровления отдохнули чуть более 500 тысяч детей. Большое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также возможность бесплатного отдыха предоставлена детям участников специальной военной операции.