В Уфе организовали концерт, посвященный Дню башкирского языка

Дом дружбы народов республики и артисты Башкирской филармонии организовали в одном из торговых центров столицы концерт, посвященный Дню башкирского языка. Зрители также могли принять участие в мастер-классах по игре на кубызе и изготовлению элементов национального наряда.
В рамках праздника прошла викторина на знание родного языка, победители получили билеты на представления Башкирской филармонии.
Напомним, дату празднования Дня башкирского языка утвердили указом главы региона Радия Хабирова в 2019 году. 14 декабря выбрано неслучайно – это день рождения поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.