В Уфе установили два теплых остановочных павильона

В башкирской столице на остановках появились теплые павильоны. Жители Уфы в суровую зиму теперь смогут согреться в ожидании транспорта.

Два теплых павильона установили на остановке «АвтоВаз». Данный остановочный пункт является одним из самых загруженных, где в час пик скапливается большое количество жителей.