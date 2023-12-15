В Уфе установили два теплых остановочных павильона

В башкирской столице на остановках появились теплые павильоны. Жители Уфы в суровую зиму теперь смогут согреться в ожидании транспорта. 

Фото №1 - В Уфе установили два теплых остановочных павильона

Два теплых павильона установили на остановке «АвтоВаз». Данный остановочный пункт является одним из самых загруженных, где в час пик скапливается большое количество жителей.

По информации главы Орджоникидзевского района Альберта Маликова, стены павильонов выполнены из сэндвичпанелей, обшивка – алюминиевые панели. Витражные стекла позволят не пропустить нужный транспорт. 

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