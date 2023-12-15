Соцобъекты и встречи с волонтерами: Радий Хабиров посетил Баймакский район

Новая детская поликлиника на 300 посещений в смену в Баймаке примет первых своих пациентов в конце декабря. Объект построен, необходимо пройти процедуру лицензирования. Об этом строители рассказали главе республики. Радий Хабиров сегодня отправился с рабочей поездкой в Баймакский район.

В маршруте руководителя региона значилось несколько социальных объектов. Недавно плели маскировочные сети, а теперь ещё шьют тактические носилки. Активистки клуба декоративно-прикладного искусства «Ихлас» рассказывают главе республики о помощи, которую они оказывают участникам специальной военной операции. Также женщины делятся впечатлениями о созданных условиях в обновлённом доме культуры села 1-е Туркменево. В этом году здесь выполнили капитальный ремонт здания по национальному проекту «Культура». Улучшилась и оснащённость СДК. К примеру, эти швейные машинки, на которых шьют продукцию для нужд СВО, приобрели по поручению Радия Хабирова, которое он дал в мае прошлого года, во время рабочей поездки в Баймаксий район.

Заменили крышу, облицевали сайдингом фасад, установили новые окна и двери. Большой объём работ выполнили также внутри здания. Преобразился и музей актёра, певца и кураиста Гаты Сулейманова, расположенный в местном СДК.

Сельских домов культуры у нас в республике – почти 2 тысячи, и многие из них – довольно старенькие. Мы их последовательно ремонтируем. Конечно, не всё получается с той скоростью, с какой хотелось бы. Но мы придём с ремонтом в каждый ДК. Это моя принципиальная позиция. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вдохнули в этом году новую жизнь ещё одному социальному объекту в селе 1-е Туркменево. По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» была капитально отремонтирована средняя общеобразовательная школа. Изменился не только внешний облик, серьёзно укрепили материально-техническую базу учебного заведения.

Образовательным учреждениям в ходе своей рабочей поездки глава республики уделил отдельное внимание. В Баймаке Радий Хабиров ознакомился с отремонтированными учебно-производственными мастерскими Зауральского агропромышленного колледжа. Здесь с нуля создали современный сварочный полигон на 10 рабочих мест, мастерскую электромонтажа и эксплуатации сельскохозяйственных машин. А вот общежитие учебного заведения пока ещё на стадии ремонта. Работы выполнены более чем на 70%.

Здесь работают талантливые преподаватели. И они готовят востребованных специалистов. Наша задача – обеспечить для всех достойные и комфортные условия. Поэтому стараемся укреплять материальную базу. Оснащаем мастерские современной техникой и оборудованием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2021 году в Баймаке начали строить новую детскую поликлинику на 300 посещений в смену. Техническое открытие объекта состоялось накануне, первых же маленьких пациентов лечебное учреждение примет после прохождения лицензирования. С тем, какие условия созданы в новой поликлинике, ознакомился сегодня и Глава Башкортостана. Стоимость объекта – более 600 млн рублей. Большая часть денег на строительство поликлиники была выделена из федерального бюджета.