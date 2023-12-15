Радий Хабиров в Сибае навестил семью бойца, погибшего на СВО

Заехал сегодня Радий Хабиров и в Сибай, чтобы навестить семью погибшего участника СВО Ильнара Хатмуллина. С сентября 2022 года Ильнар проходил военную службу по мобилизации, находился на передовых позициях фронта. 30 июня героически погиб. Он награждён посмертно орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.

Глава Башкортостана поблагодарил маму за воспитание мужественного и творчески одаренного сына, настоящего патриота России. Ильнар родился в 2000 году в семье танцоров. Вся его жизнь была связана со сценой. До ухода на СВО работал в Сибайском концертно-театральном объединении.

Для нас очень важно сохранить память о ребятах, погибших на СВО, и без внимания не оставить их семьи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан