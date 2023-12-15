В Башкирии с начала года произошло более 10 тыс. пожаров

Более 10 тыс. пожаров произошло в республике с начала года. В них сгорели 240 человек. Сегодня в Уфе пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Уфе. В тушении были задействованы 18 человек и 5 единиц техники. По предварительной информации, внутри горели стулья. Применена тактическая вентиляция. Пострадавших нет.