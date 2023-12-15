В Башкирии лесоводы заготовили хвойные деревья к праздникам

Башкирские лесоводы к праздникам заготовили хвойные деревья. К работам приступили уже в начале декабря. Всего предстоит подготовить более 50 тыс. сосен, пихт и елей. Часть из них – в Стерлитамакском лесхозе.

В лесхозе зимой – горячая пора. Здесь сосны в декабре считают – аккурат к Новому году. Отбор практически как на конкурсе красоты, только параметры идеала другие – не ниже полутора метров, а возраст – не меньше пяти лет. А вот вырастить такое деревце непросто – процесс долгий и трудоёмкий. Растят новогодние ёлки, сосны и пихты на специальной плантации площадью в 50 гектаров. Примерно через 7-8 лет дерево можно рубить. Заготавливают хвойники обычно в ноябре, пока не ударили морозы, а потом они ждут своего часа на складе.

Под самый корешок рубят не все сосны. Некоторым больше 10 лет, поэтому новогодние гирлянды наденут только на пышные верхушки. Всего заготовителям предстоит найти и срубить порядка 1000 хвойных деревьев.

Однако в эти дни на главных новогодних красавиц охотятся и чёрные лесорубы. Одна незаконно срубленная ёлочка обойдется нарушителю в 3 тыс. рублей, а может, и больше. А у Стерлитамакского лесхоза есть отдельный участок, где они законно срубают сосны. Кроме того, Стерлитамакское лесное хозяйство помогает участникам специальной военной операции. И в их дома они приносят новогоднее настроение.