В Уфе прошёл второй этап международного турнира по биатлону

Эдуард Латыпов выиграл в первой гонке Кубка Содружества в Уфе. Сегодня в столице республики стартовал второй этап международного турнира по биатлону. За медали борются сильнейшие спортсмены России и Беларуси. В женском спринте победу одержала Тамара Дербушева. В мужском сильнейшим стал Эдуард Латыпов.

Старта в Уфе биатлонисты ждали с особым нетерпением. Ранее из-за морозов был отменен этап кубка России. Часть команды сразу отправилась в Башкортостан, другие остались в Тюмени. Первыми на старт вышли мужчины. От республики в спринтерской гонке участвовали семь биатлонистов, среди них Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Болельщики из Гомеля приехали в Уфу впервые. Они поддерживали своих спортсменов в национальной одежде и с флагами. Подготовили кричалки и российские поклонники биатлона. На трибунах – жители Миасса, Ульяновска, Москвы, Саратова.

После гонки фанаты Эдуарда Латыпова ещё долго не отпускали своего кумира: делали совместное фото, брали автографы, передавали пожелания. Такая поддержка помогла биатлонисту. На дистанции 10 километров он стал первым. Латыпов отработал на двух огневых рубежах без промахов.

Вторым стал Даниил Серохвостов, третьим Кирилл Бажин из Свердловской области. Антон Бабиков финишировал с отставанием от лидера в 2,5 минуты и двумя промахами. Кубок Содружества – один из основных стартов в соревновательном календаре биатлонистов в этом сезоне.