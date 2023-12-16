В Башкирии волонтёры шьют для бойцов СВО изделия из переработанной ткани

«Своих не бросаем» – с таким девизом активистки из города Белорецка оказывают помощь бойцам, получившим ранение на СВО. Ассортимент, который изготавливают волонтёры, очень широкий, при этом в их руках вещи получают вторую жизнь.

Неравнодушные деятели приносят из дома одежду или ткань, которую можно распустить и сшить новое изделие. Сначала работа велась с Ростовским госпиталем, сейчас уже с несколькими прифронтовыми медучреждениями. И сами активистки не раз выезжали с гуманитарным грузом. Начинали благотворительную деятельность пару человек. Сейчас уже это целая команда.