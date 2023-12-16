Уфа отправила в зону СВО специальный кроссовый мотоцикл

Необычный кроссовый мотоцикл был отправлен в зону СВО из Уфы. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района столицы Сергей Плотников.

Позавчера к властям города обратился боец с позывным Кузбасс. Он попросил помочь с покупкой кроссового мотоцикла, который свободно передвигается на пересеченной местности.

Вопрос получилось решить довольно быстро, буквально за сутки. На просьбу бойца обратила внимание одна из столичных компаний, ее руководство купило мотоцикл и передало его бойцам.