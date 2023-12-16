Команда программистов из Уфы выиграла 100 млн рублей

Команда программистов из Уфы «KurAI» приняла участие в конкурсе национальной технологической инициативы Up Great «Экстренный поиск».
Талантливым уфимцам удалось победить и выиграть 100 млн рублей. В состав сборной вошли Салим Байгильдин (капитан), Ильназ Фаткуллин и Тимур Идрисов. Все трое – выпускники университетов Башкирии.
Конкурс был организован фондом поддержки проектов НТИ, поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и московским физико-техническим институтом. Всего в нем участвовали 12 команд.