Команда программистов из Уфы выиграла 100 млн рублей

Результат нашей команды — нейросеть для поиска потерявшихся людей с помощью беспилотников. Теперь она сможет помогать волонтерам отряда «ЛизаАлерт» в их нелегкой работе. Программа уфимских ребят смогла распознать 16 из 18 человек, спрятанных в разных местах. Это лучший результат по России, молодцы!

Радий Хабиров, Глава Башкирии