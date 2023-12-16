В Башкирии шесть семей остались без крыши над головой из-за пожара

Сегодня, 16 декабря, глубокой ночью в Иглинском районе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в селе Тавтиманово.

В доме на улице Вокзальной огнём охватило три квартиры. Первыми возгорание заметили дети, которые разбудили родителей и предупредили соседей. Очаг возгорания зафиксировали на веранде одной из квартир.

На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и 5 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через 3 часа после сообщения о пожаре. Предварительная причина случившегося – неисправная проводка.

Пострадавших нет, однако без крыши над головой остались шесть семей. Решается вопрос о дальнейшем месте проживания жильцов сгоревшего дома.