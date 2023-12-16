В мэрии Уфы рассказали, как город готовится к снегопадам

Синоптики Башкирии пообещали на новогодние праздники сильный снегопад. В администрации Уфы уже подняли вопрос о подготовке к ненастью.
Ратмир Мавлиев, мэр башкирской столицы, сегодня, 16 декабря, встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Александром Клебановым. На встрече обсудили вопрос подготовки коммунальных служб к любым погодным условиям.
Напомним, администрациям районов Уфы дополнительно направят 32 млн рублей на привлечение техники для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети зимой 2024 года.