В Башкирии из-за телевизора вспыхнул пожар

Очередной пожар зафиксировали накануне, 15 декабря, поздно вечером в Уфимском районе. Подробности случившегося рассказали представители МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии из-за телевизора вспыхнул пожар

В деревне Подымалово огнём охватило двухквартирный дом. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огонь уничтожил имущество на площади 24 кв.м. в комнате одной из квартир.

В пожаре пострадал 55-летний хозяин квартиры – его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неисправного телевизора.

Фото: МЧС по РБ. 

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