В Башкирии из-за телевизора вспыхнул пожар

Очередной пожар зафиксировали накануне, 15 декабря, поздно вечером в Уфимском районе. Подробности случившегося рассказали представители МЧС региона.
В деревне Подымалово огнём охватило двухквартирный дом. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огонь уничтожил имущество на площади 24 кв.м. в комнате одной из квартир.
В пожаре пострадал 55-летний хозяин квартиры – его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неисправного телевизора.
Фото: МЧС по РБ.