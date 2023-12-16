Волонтёрам «Надёжного тыла Башкортостана» устроили новогодний сюрприз

Для волонтёров «Надёжного тыла Башкортостана» настало самое загруженное время года. Зимой на фронт требуется больше тёплой одежды и провизии. Собирают и новогодние подарки. Работа на складе ведётся ежедневно.
Они только недавно научились читать, а уже старательно выводят буквы, чтобы поддержать бойцов на передовой. В «Надежном тылу Башкортостана» трудятся сразу несколько юных волонтёров. Ребятам ещё не разрешают поднимать большие коробки с гуманитарным грузом, но они помогают, чем могут – тёплым словом или весёлым рисунком. Детские письма, а также мыло, сладости и ёлочные украшения пакуют вместе, чтобы отправить на территорию проведения спецоперации с ближайшим гуманитарным конвоем.
У волонтеров, как и у всех, в декабре становится больше работы. В морозное время года с фронта приходят новые запросы. Бойцам собирают теплую одежду и газ в балончиках – подогреть пищу и согреться самим. При этом сохраняется потребность в масксетях, медикаментах, сухом душе. Организаторы движения решили устроить трудоголикам заслуженный праздник. В один из загруженных вечеров на склад приехали Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодний сюрприз удался. Как признаются сами волшебники, поздравить тех, кто формирует надёжный тыл нашей армии, было особенно приятно. Для этого пришлось ненадолго отвлечь их от работы. Для волонтёров провели викторины, танцевальные конкурсы и завели хоровод. А самых маленьких наградили сладкими призами. Ведь в Новый год принято не только вручать подарки, но и получать.