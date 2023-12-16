Волонтёрам «Надёжного тыла Башкортостана» устроили новогодний сюрприз

Для волонтёров «Надёжного тыла Башкортостана» настало самое загруженное время года. Зимой на фронт требуется больше тёплой одежды и провизии. Собирают и новогодние подарки. Работа на складе ведётся ежедневно.

Они только недавно научились читать, а уже старательно выводят буквы, чтобы поддержать бойцов на передовой. В «Надежном тылу Башкортостана» трудятся сразу несколько юных волонтёров. Ребятам ещё не разрешают поднимать большие коробки с гуманитарным грузом, но они помогают, чем могут – тёплым словом или весёлым рисунком. Детские письма, а также мыло, сладости и ёлочные украшения пакуют вместе, чтобы отправить на территорию проведения спецоперации с ближайшим гуманитарным конвоем.

Мы здесь ощущаем как им тяжело. И готовим для них подарки новогодние, буржуйки, чтобы им было хотя бы немного морально легче. Я, как участник СВО, могу подтвердить, что во время боевых действий вот эта поддержка «Надежного тыла» – она здесь, в сердце. И мы все это чувствуем и помогаем. Артур Галеев, депутат Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва

У волонтеров, как и у всех, в декабре становится больше работы. В морозное время года с фронта приходят новые запросы. Бойцам собирают теплую одежду и газ в балончиках – подогреть пищу и согреться самим. При этом сохраняется потребность в масксетях, медикаментах, сухом душе. Организаторы движения решили устроить трудоголикам заслуженный праздник. В один из загруженных вечеров на склад приехали Дед Мороз и Снегурочка.

Ничего не подозревавшие девочки были удивлены. Но, мне кажется, это здорово. Все хотят – и взрослые, и дети – все хотят такой сказки. Юлия Халилова, организатор волонтёрского движения «Надёжный тыл Башкортостана»

Сегодня было искреннее удивление, когда к нам пришел Дед Мороз со Снегурочкой. У нас здесь и дети волонтёров – для них это тоже настоящий праздник. Ксения Петухова, волонтёр