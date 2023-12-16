В Полпредстве Башкирии выделили номера для родных и близких участников СВО

Близкие родственники участников спецоперации при посещении госпиталей в Москве могут разместиться в Полпредстве Башкортостана. Сейчас в номерах уже около десяти человек – они приехали навестить ветеранов СВО, которые находятся в столице России на лечении или реабилитации. Предоставить жителям региона ночлег в здании Полномочного представительства поручил Радий Хабиров после визита в госпиталь имени Бурденко и общения с матерью одного из солдат. Койко-место выделяется бесплатно и при наличии свободных номеров.
Одной из задач Полномочного представительства Башкортостана в Москве является помощь землякам. По данным руководства, от людей поступают самые разные просьбы, вплоть до восстановления документов или даже содействия в приобретении билетов. Для того чтобы оставить заявку на проживание, обращаться в Полпредство необязательно напрямую.