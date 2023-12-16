В Башкирии открылась новая дорога, построенная в рамках госпрограммы

Многочисленные просьбы местных жителей исполнили. В Балтачевском районе открылась новая дорога, которая соединяет село Кузеево с райцентром. Теперь людям не придётся ехать в объезд, наматывая лишние километры.

С просьбой построить прямую дорогу к Радию Хабирову обратились жители Кузеево во время прямой линии с Главой Башкортостана в 2021 году. Дорогу возвели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Башкортостана». 4 км 400 метров дороги – это первый этап строительства, на который из республиканской казны выделили 184 млн рублей.