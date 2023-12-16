В Уфе прошёл конгресс в честь 10-летия Лиги молодежной политики

Юбилейный конгресс в честь 10-летия Лиги молодежной политики состоялся сегодня в Уфе. Около 400 активистов собрались в Конгресс-холле, где подвели итоги реализации проектов общественной организации и презентовали планы на 2024 год. Основными задачами Лиги молодежной политики являются реализация социальных инициатив, раскрытие профессионального таланта молодежи, воспитание волонтёров.
Участников конгресса с юбилеем поздравил первый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов, вернувшийся на краткосрочный отпуск из зоны СВО. Также в мероприятии принимала участие председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.
Лига уже четыре года реализует проект «Территория роста», который взращивает поколение приемников. 10 лет прошли как одно мгновение, говорят основатели Лиги молодежной политики. За всё время существования организация задействовала в своих мероприятиях более 60 тысяч школьников, студентов, креативную и активную молодежь.