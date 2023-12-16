В Уфе прошёл конгресс в честь 10-летия Лиги молодежной политики

Самое важное в нашей стране – это человеческий актив. И вот этот человеческий актив, конечно же, вы все, наша молодёжь. Быть активным и быть счастливым, поэтому я вам всем желаю двигаться в этом направлении, сохранять своё сообщество, чтобы оно дальше процветало.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»