В Уфе прошёл конгресс в честь 10-летия Лиги молодежной политики

Юбилейный конгресс в честь 10-летия Лиги молодежной политики состоялся сегодня в Уфе. Около 400 активистов собрались в Конгресс-холле, где подвели итоги реализации проектов общественной организации и презентовали планы на 2024 год. Основными задачами Лиги молодежной политики являются реализация социальных инициатив, раскрытие профессионального таланта молодежи, воспитание волонтёров.

Участников конгресса с юбилеем поздравил первый заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Азат Бадранов, вернувшийся на краткосрочный отпуск из зоны СВО. Также в мероприятии принимала участие председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Организация очень серьёзная, очень серьёзно всё настроено. Самое важное – она у нас в республике стала институтом социализации молодёжи, то есть для всех этих сотен тысяч наших ребятишек со всей республики стала неким вектором, некой площадкой, через прохождение которой ребята смогли себя реализовать.  

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Самое важное в нашей стране – это человеческий актив. И вот этот человеческий актив, конечно же, вы все, наша молодёжь. Быть активным и быть счастливым, поэтому я вам всем желаю двигаться в этом направлении, сохранять своё сообщество, чтобы оно дальше процветало. 

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Лига уже четыре года реализует проект «Территория роста», который взращивает поколение приемников. 10 лет прошли как одно мгновение, говорят основатели Лиги молодежной политики. За всё время существования организация задействовала в своих мероприятиях более 60 тысяч школьников, студентов, креативную и активную молодежь.

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