В Уфе организовали профсоюзную ёлку

На мероприятие пригласили детей, чьи родители служат в зоне СВО, воспитанников соцучреждений и детей членов профсоюзов. Дед Мороз и Снегурочка поздравили практически 600 ребят.
Без Деда Мороза – главного зимнего персонажа – Новый год представить невозможно. Настроение можно создавать уже сейчас и за две недели до праздника получать подарки.
Дед Мороз и Снегурочка, конечно, появились, как и другие сказочные персонажи. В центре – ёлка для хоровода, после которого дети вышли на сцену – это победители конкурсов на лучшую новогоднюю игрушку и открытку солдату.
За первое место – больше тысячи фломастеров. Писать и рисовать отныне захочется чаще.
Юным зрителям показали новогоднее представление. Дети также писали письма Деду Морозу. Ящик с пожеланиями практически заполнился. Республиканская профсоюзная ёлка проводится не в первый раз. Основная цель – порадовать детей, в том числе определенных категорий.
Открытки детей отправят участникам специальной военной операции. Игрушки, созданные руками ребят, реализуют на благотворительной ярмарке. Вырученные средства направят в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.