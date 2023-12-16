В Уфе организовали профсоюзную ёлку

На мероприятие пригласили детей, чьи родители служат в зоне СВО, воспитанников соцучреждений и детей членов профсоюзов. Дед Мороз и Снегурочка поздравили практически 600 ребят.

Без Деда Мороза – главного зимнего персонажа – Новый год представить невозможно. Настроение можно создавать уже сейчас и за две недели до праздника получать подарки.

Дед Мороз и Снегурочка, конечно, появились, как и другие сказочные персонажи. В центре – ёлка для хоровода, после которого дети вышли на сцену – это победители конкурсов на лучшую новогоднюю игрушку и открытку солдату.

Я написал им, чтобы все у них было хорошо. Ролан Галин, победитель конкурса

За первое место – больше тысячи фломастеров. Писать и рисовать отныне захочется чаще.

Мы сыну сюрприз сделали, сказали, что просто пригласили, он рад был первому месту. Артур Галин

Юным зрителям показали новогоднее представление. Дети также писали письма Деду Морозу. Ящик с пожеланиями практически заполнился. Республиканская профсоюзная ёлка проводится не в первый раз. Основная цель – порадовать детей, в том числе определенных категорий.

На мероприятие пригласили детей, чьи родители выполняют воинский долг в зоне СВО, воспитанников соцучреждений и детей членов профсоюзов. Гузель Мирошниченко, председатель федерации профсоюзов Республики Башкортостан