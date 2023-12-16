В Уфе стартовал детский хоккейный турнир на Кубок УФСБ России по Республике Башкортостан, приуроченный к 106-летию со дня основания органов госбезопасности России. В течение двух дней за победу будут бороться шесть команд 2014 года рождения. Среди них уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» из Челябинска, «Нефтяник» из Альметьевска, хоккейный клуб «Уфа», «СКА-Армия» из Санкт-Петербурга и «Авангард» из Омска. Система проведения турнира – круговая. Каждая команда проведет по пять встреч.