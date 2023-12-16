В Уфе состоялась церемония открытия второго этапа Кубка Содружества по биатлону

Сегодня в Уфе состоялась официальная церемония открытия второго этапа Кубка Содружества по биатлону. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены России и Беларуси. В мужском спринте республику представляли семь атлетов, среди них Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. У женщин от Башкортостана выступают Мария Дубровская и Карина Бахтина. Всего на втором этапе кубка состоятся три гонки.

Я хочу поблагодарить Министерство спорта Российской Федерации и Союз биатлонистов России за эту возможность. И ещё раз заявить, что Башкортостан делает всё возможное, чтобы эти соревнования прошли на самом высоком организационном уровне.

Сегодня спортсмены соревновались в гонке преследования. Первыми на дистанцию вышли мужчины. С первой позиции стартовал Эдуард Латыпов, победивший накануне в спринте. Но на этот раз стать лучшим не удалось – подвела стрельба. Он допустил семь промахов. Но даже такой результат не помешал биатлонисту завоевать бронзовую медаль. Выиграл гонку преследования Даниил Серохвостов. Второе место занял Кирилл Бажин.