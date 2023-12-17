В Уфе ведутся поиски 10-летнего ребёнка

В Уфе пропал 10-летний Александр Мисюков. Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили подробности пропажи ребёнка.
16 декабря мальчик ушёл из дома, но обратно так и не вернулся. До сих пор информации о его местоположении нет.
Приметы пропавшего: рост 120 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в зелёную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки, синюю шапку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 937 3 102 112 или обратиться в экстренные службы по номеру 112.