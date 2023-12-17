В Башкирии за сутки сгорели четыре авто

Так, в Уфимском районе в селе Булгаково огнём сгорела «Лада Гранта». В Кумертау в гаражном кооперативе загорелся моторный отсек и приборная панель автомобиля «УАЗ Патриот». Ещё один случай произошёл в селе Буздяк. Там также сгорел моторный отсек и приборная панель в автомобиле «Део Матис». А в Уфе выгорел моторный отсек автомобиля «Киа Рио».