В Башкирии за сутки сгорели четыре авто

Накануне, 16 декабря, в Башкирии зафиксировали четыре случая горения автомобилей. Об этом сообщает МЧС региона.
Так, в Уфимском районе в селе Булгаково огнём сгорела «Лада Гранта». В Кумертау в гаражном кооперативе загорелся моторный отсек и приборная панель автомобиля «УАЗ Патриот». Ещё один случай произошёл в селе Буздяк. Там также сгорел моторный отсек и приборная панель в автомобиле «Део Матис». А в Уфе выгорел моторный отсек автомобиля «Киа Рио».
Также суббота отметилась большим количеством пожаров в жилых помещениях. Так, после возгорания в многоквартирном доме без крыши над головой остались шесть семей.
Фото: МЧС по РБ.