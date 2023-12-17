В Башкирии завершили расследование трагической смерти женщины на паромной переправе

В Уфе местная жительница погибла при переправе с одного берега на другой. Следственный комитет завершил расследования несчастного случая.
23 июля в районе переправы «Трамплин» уфимка переправлялась на пароме со стороны садов. Она не дождалась остановки транспорта и спрыгнула на землю. После этого паром причалил к берегу и по инерции прижал несчастную к земле. Женщина получила травмы, которые оказались смертельными.
Следствие выяснило, что паром был непригоден для перевозки пассажиров. Водителя водного средства обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Фото: УГЗ г. Уфы.