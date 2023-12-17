В Башкирии завершили расследование трагической смерти женщины на паромной переправе

В Уфе местная жительница погибла при переправе с одного берега на другой. Следственный комитет завершил расследования несчастного случая.

23 июля в районе переправы «Трамплин» уфимка переправлялась на пароме со стороны садов. Она не дождалась остановки транспорта и спрыгнула на землю. После этого паром причалил к берегу и по инерции прижал несчастную к земле. Женщина получила травмы, которые оказались смертельными.