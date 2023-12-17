Основные заявления Владимира Путина: итоги прямой линии с Президентом

Одно из главных событий не то что недели, а последней пары лет – прямая линия с Владимиром Путиным. Это первое большое общение Президента после 2021 года, во время которого он подвел своеобразные итоги развития страны. Нынешний формат был смешанный: вопросы звучали как от жителей, так и от журналистов. В общей сложности поступило почти 3 млн обращений. Спрашивали про рост цен на курицу и яйца, проценты при оплате ЖКХ, новую волну мобилизации и не только.

В пресс-конференции участвовал и наш коллега Артур Шамсутдинов, который, к сожалению, не смог задать вопрос, но незамеченным он все равно не остался. Благодаря яркому образу он активно пользовался вниманием других коллег-журналистов, раздав по меньшей мере три десятка интервью. Артур Шамсутдинов расскажет о закулисье прямой линии и о ключевых темах, которые волнуют жителей всей страны.

Холл Московского гостиного двора как большой муравейник. Почти 600 журналистов со всей страны и из-за рубежа. Это одно из немногих мероприятий, где коллеги берут друг у друга интервью. И если зарубежные репортеры предпочитают не отвечать на вопросы, российские, наоборот, охотно делятся информацией. Конечно, особенно привлекают люди в необычных нарядах. В первую очередь это способ привлечь аудиторию и лично Президента.

Башкортостан в этом году представляли три делегата. Помимо БСТ, издание «Башинформ» и газета «Янаульские зори». Журналист Ксения Калинина к участию тоже подошла творчески. Строгий деловой стиль она дополнила башкирским нагрудником в красном, как принято считать, любимом для Путина цвете, ну а плакаты на прямую линию ей рисовал сын.

Вполне ожидаемо на прямой линии основная часть вопросов была связана с темой спецоперации. Одно из главных заявлений в самом начале пресс-конференции сделал сам Владимир Путин, говоря о возможной мобилизации.

Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счёт, прилепили название такое к этим людям – «мобики». Я прекрасно всё это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооружёнными Силами. И планировали к концу году набрать, по-моему, 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Владимир Путин

Президент также поблагодарил неравнодушных жителей и волонтеров, кто участвует в отправке посылок для военнослужащих. Ну а в беседе с военкором Дмитрием Кулько глава государства заявил, что у раненых солдат больше нет необходимости возвращаться в воинскую часть для прохождения военно-врачебной комиссии. Сделать это можно по месту реабилитации.

Проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет ли необходимости возвращаться в часть. Но, если это ещё случается, после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с Министром обороны – это должно быть и будет исправлено. Владимир Путин

Звучали и социальные вопросы. Одна из пенсионерок, например, пожаловалась на кратный рост цен на куриное мясо и яйца. Причин несколько, и, по словам Президента, ситуация в этом вопросе должна улучшиться в ближайшее время.

У нас, я говорил, идёт небольшое, но всё-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешёвый белок и популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем и в своё время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объёмы производства – нет. Первое. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объёме. Сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают дополнительные поставки, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭС. Решения приняты, по-моему, на днях, во всяком случае в декабре должны быть приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Владимир Путин

Как ни странно, с дефицитом куриных яиц связана нехватка вакцин против кори. В этом году наблюдается подъем заболеваемости, в том числе и в Башкортостане. Проблему также обещают решить в ближайшее время. Говорил Президент и о задаче нарастить производство отечественных самолетов и автомобилей. Новостью пресс-конференции стало заявление о том, что отныне с пенсионеров не будут брать комиссию за оплату услуг ЖКХ. Кроме того, по возможности правительство продлит семейную ипотеку, срок которой заканчивается летом следующего года.

После санкций российский рынок покинуло много зарубежных брендов. Владимир Путин призвал развивать свои и активно поддерживать региональных производителей.

Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов. Владимир Путин