В Башкортостане отметили 30-летие Конституции

30 лет со дня принятия Конституции России и Конституции Башкортостана. В доме Госсобрания на неделе прошло заседание, посвященное этому событию. Радий Хабиров поблагодарил предшественников, разработавших законодательство современного Башкортостана, и выразил признательность парламентариям за эффективную работу. На протяжении многих лет регион лидирует среди субъектов страны по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Глава республики поздравил граждан с юбилеем главных документов и вручил госнаграды лучшим в отрасли.

В Госсобрании развернулась тематическая выставка. Здесь представлены уникальные экземпляры, например, 1918 года. Подобные архивные издания сохранились в одном, максимум в двух экземплярах. Под стеклом, на витрине и работы основоположника юридической науки в России – Михаила Сперанского. Здесь же Конституция, дольше всех просуществовавшая без каких-либо изменений, – чуть более 40 лет.

Это издание перевели на башкирский. И еще в нем впервые написали о том, что РСФСР может выйти из состава СССР. Флюр Сибагатов, заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди

Принятие Конституции было судьбоносным событием в новейшей истории Отечества, отметил Радий Хабиров, выступая перед депутатами. Глава республики напомнил, что на протяжении многих лет Башкортостан лидирует среди регионов страны по числу вносимых в Госдуму законодательных инициатив. Руководитель региона выделил ключевые направления по дальнейшей конституционной работе.

В сегодняшних непростых, быстро меняющихся условиях важно продолжать надёжно стоять на страже основ конституционного строя, укреплять общественное согласие, поддерживать в республике институты гражданского общества. Все наши стратегические планы и инициативы по развитию республики на ближайшую перспективу до 2030 года должны быть разработаны и реализованы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Третье – законодательная база страны постоянно совершенствуется, это очень динамичный процесс. Депутатам Курултая нужно оперативно реагировать на эти новации и совершенствовать региональное законодательство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особенно значимой дата становится сейчас, когда страна обновляет свои политические и экономические настройки. Изменились векторы международного партнёрства. Регионы страны получают больше возможностей и инструментов для своего развития, подчеркнул Радий Хабиров.

Конституция – основной закон государства. Она обеспечивает соблюдение прав и законных интересов жителей. Высший нормативно-правовой акт России был принят 12 декабря 1993 года. Время не стоит на месте, и документ тоже менялся. Значимым депутаты отмечают изменения, которые было внесены три года назад. Они касались социальных сфер и международных отношений. Основой документ Башкортостана сформировался через 12 дней того же года. Он закрепил статус региона как опорного субъекта России.

Конституция продолжает беречь языки и культуру народов Башкортостана, их дружбу и согласие. Региональный документ уникален: над ним работали лучшие юристы республики и страны. Его депутаты называют эталоном для других субъектов, которые принимали закон как основу федеративного государства.

Депутат наши первые – великие люди. Они заложили фундамент спокойствия, уверенного развития институтов нашего общества. Этот праздник – гордость для нас. Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан