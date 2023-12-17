IV Железнодорожный съезд в Москве: как будет развиваться ж/д сообщение в Башкирии

В Москве прошёл IV Железнодорожный съезд. Это масштабное событие в отрасли. Сотрудники РЖД собираются раз в шесть лет. Об итогах и планах развития на съезде говорил и Владимир Путин. А на выставке в ВДНХ можно познакомиться с прошлым, настоящим и будущим российской железной дороги. Башкортостан плотно сотрудничает с РЖД. За последние годы увеличился пассажиропоток, обновился подвижной состав, готовится масштабный проект, куда входит создание железнодорожной ветки в уфимский аэропорт.

Для первых романтиков тайги, как называли строителей БАМа, домом стали армейские палатки. Их согревали буржуйки и запал молодости. Байкало-амурская магистраль – самая масштабная стройка страны. И самая многонациональная. Сотни тысяч добровольцев, в том числе из Башкортостана. Многие посёлки и станции БАМа строились одной республикой или областью. Башкирские комсомольцы отправились на строительство посёлка и вокзала Вехнезейска. Казалось бы, суровые условия, но молодые люди руководствовались поговоркой: «С милым рай в шалаше».

На международной выставке-форуме «Россия» в ВДНХ можно узнать, как росла железная дорога, на чём теперь путешествуют туристы и даже Дед Мороз. Наблюдать теперь можно не только за пейзажем в окне. Каждому пассажиру – по медиапанели. Интернет не нужен. Фильмы от сервиса РЖД. Любители железнодорожных путешествий оценят не только широты нашей страны. Размер полок увеличен – почти метр поперёк. Семейные, СВ вагоны запускаются во всех поездах РЖД. В первую очередь в тех, что следуют в южных направлениях.

Пути железнодорожников пересеклись на четвертом съезде в Москве. На повестке – результаты работы последних лет и обозначение новых направлений для движения.

Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87 процентов грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры. Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В республике за последние годы вырос объем как грузовых, так и пассажирских перевозок. С 2018 года удалось не просто остановить снижение пассажиропотока, но и увеличить его в два раза.

Очень динамичные и рекордные показатели показывает Республика Башкортостан. Мы поставили рекорд за последние 10 лет по пассажиропотоку. Мы закупили две «Ласточки», закупаем «Орланы». Двухэтажные поезда отправились из Ульяновска, Тольятти. Двухэтажный поезд впервые пришел в Уфу и отправился на наши южные курорты, куда мы перевезли на 15 процентов больше. Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги

Тему развития железнодорожного транспорта в республике затронули и на брифинге в центральном офисе Российских железных дорог, который провели для журналистов со всей страны. В частности, говорилось о реализации проекта Уфимского железнодорожного кольца, куда войдет строительство вторых путей Дема – Иглино, создание ж/д ветки в аэропорт Уфы, организация кольцевого движения пригородных поездов вокруг столицы. Сейчас идёт расчет экономических эффектов, заявили в РЖД.

В 2024 году мы будем готовы для более конкретных ответов с точки зрения следующих шагов. То, что Уфимская агломерация очень перспективная с позиции развития внутригородских перевозок, – это для нас очевидно. Проект вошел в инициативу «Мобильный город». Это уже большие возможности, внимание к этому проекту. Любые решения, закрепленные соответствующими программами, в том числе Правительством РФ, остаются всегда в фокусе внимания. Иван Колесников, заместитель генерального директора РЖД