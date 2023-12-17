В Уфе завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону

Три медали за три дня. В Уфе завершился второй этап Кубка Содружества по биатлону. В нём принимали участие сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Главные звёзды башкирского биатлона Эдуард Латыпов и Антон Бабиков на домашнем для себя этапе порадовали болельщиков и завоевали на двоих три медали.

Большой биатлон снова в Уфе. Второго этапа Кубка Содружества по биатлону в столице Башкортостана ждали не только болельщики, но и спортсмены. Из-за морозов предыдущий этап в Тюмени был отменён. Республику Башкортостан в Уфе представляли семь мужчин, среди которых Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, а также две девушки – Мария Дубровская и Карина Бахтина.

Подготовка уфимского спорткомплекса «Биатлон» к таким важным стартам была непростой. Вмешался капитальный ремонт всего сооружения, которого не было больше 20 лет. В Уфе было мало снега, а сильные морозы в начале недели усложняли подготовку спортсменов.

Первыми на старт в Уфе вышли мужчины. От республики в спринтерской гонке участвовали семь биатлонистов, среди них Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Болельщики из Гомеля приехали в Уфу впервые. Они поддерживали своих спортсменов в национальной одежде и с флагами.

Победу в спринтерской гонке одержал Эдуард Латыпов, почти на двадцать секунд опередивший Даниила Серохвостова. Латыпов отработал стрельбу на ноль, а вот его молодой товарищ по сборной один раз промахнулся.

У женщин первой финишировала Тамара Дербушева. Интересно, что стартовала спортсменка последней, 53-й. Она не допустила промахов и уверено шла по дистанции.

Во второй день соревнований прошли гонки преследования. Стартовавший с первой позиции Эдуард Латыпов допустил сразу семь промахов, но сумел завоевать бронзовую медаль. Лучшим стал Даниил Серохвостов, второе место занял Кирилл Бажин.

В заключительный день состоялись мега масс-старты. В этой гонке одновременно стартуют сразу 60 спортсменов. Эдуард Латыпов вышел первым в жёлтой майке лидера, однако спортсмен из Башкортостана вновь не справился со стрельбой, допустив шесть промахов и не попав в цветочную церемонию. Зато на первый план вышел уфимец Антон Бабиков. Спортсмен промахнулся трижды и до последнего боролся за серебро с опытнейшим Александром Логиновым. Но остался третьим.

Победивший в гонке преследования Даниил Серохвостов в это раз остался лишь восьмым, зато на финише он сумел разобраться с Эдуардом Латыповым.

А победу в мега масс-старте праздновал Дмитрий Лазовский из Республики Беларусь. Спортсмен промахнулся дважды на третьем огневом рубеже и сработал чисто на всех остальных. Финишировал он уверенно и с флагом своей страны.